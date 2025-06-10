شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يتألق فى حفل ضخم على شاطئ المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب محمد حماقي حفلاً على شاطئ البحر المتوسط لإحدى قرى المنصورة الجديدة، بدأه حماقى بأغنية " نفسي ابقي جنبه" وسط استقبال حافل من جمهوره، وحرص حماقي في بداية الحفل على تهنئة الجمهور بعيد الأضحي ووجه لهم تحية خاصة لحفاوة الاستقبال، ثم قدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها "زيها مين" و"لا مالامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا" و"لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، بالإضافة إلى بعض أغانى ألبومه الأخير "هو الأساس".

وقبل ختام الحفل غني "أم الدنيا" ليتزين المسرح كاملا بالعلم المصري.

على جانب آخر حقق حماقي فى العام الماضى 2024 نجاحات كبيرة، ومن المتوقع أن يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

حماقى فى الحفل



حماقي