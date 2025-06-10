شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أشتكى لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان "أشتكي لله" باللهجة الخليجية، يخوض من خلالها أول تجربة في الذكاء الاصطناعي، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبد الفتاح إسماعيل، ويراهن فارس الأغنية العربية عليها بقوّة ضمن سباق الأغاني الصيفية لهذا العام، "أشتكي لله" من كلمات الشاعر خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، ماسترينج ماهر صلاح.

يذكر أن آخر أغانى الفنان عاصي الحلاني أغنيته بعنوان "الحق علينا"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات والحان وتوزيع سليم عساف، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه كليب "ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما".

وكانت آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.