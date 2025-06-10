شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون بيجز يتحدث عن معاناته مع المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم فيلم American Pie جيسون بيجز عن صراعاته السابقة مع المخدرات، موضحًا أنه فى العشرينيات من عمره، ألقى كيسًا من المخدرات فى سلة المهملات وبحث عنه عدة مرات لاستعادته.

وصرح بيجز: "من أغرب قصصي أنني كنت أتعاطى الكوكايين بمفردي في منزلي، الساعة الرابعة صباحا، عليّ أن أنهي عملي، زوجتي لا تعلم أنني مستيقظ أتعاطى الكوكايين، وعليّ أن أنام، لديّ مهمة غدًا، كل هذه الأسئلة تدور في ذهنى".

وتابع بيجز "كان لا يزال هناك بعض الكوكايين في الكيس، وعليّ التخلص من هذا الكوكايين، فماذا أفعل؟ أرميه في سلة المهملات، بدأ الأمر مع القمامة في منزلي، ومن بعدها تساءلتُ: ماذا أفعل؟".

وتذكر بيجز أنه ذهب إلى سلة المهملات، وأخرجها وقرر أن يرميها في الصناديق الخارجية، ثم قاد سيارته ووضعها في سلة مهملات أخرى بعيدًا عن منزله، تاركًا البقايا في كوب مليء بالقهوة، ومع ذلك، بعد عودته إلى المنزل، قرر العودة إلى تلك السلة، والتقاط الكوكايين من الكوب واستنشاق ما تبقى.