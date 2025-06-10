شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حسن الأسمر بعد 14 عاما من وفاته بدويتو "أغلى من عينيا" مع نجله هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة فنية من العيار الثقيل، يعود صوت المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر ليُطلّ من جديد على جمهوره، بعد مرور 14 عاما على وفاته، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "أغلى من عينيّا"، وهى ثمرة تعاون فنى يجمعه بنجله الفنان هانى الأسمر.

الأغنية تم تسجيلها بصوت حسن الأسمر قبل وفاته، لكنها لم تُطرح وقتها، لتبقى حبيسة الأدراج حتى قرر نجله هاني إعادة إحيائها وإكمالها وتقديمها كتحية فنية لروح والده، وكهدية لجمهوره الذى لا يزال يتذكر صوته المميز وأغانيه الخالدة.

وقرر نجله هاني إعادة توزيع الأغنية وإضافة صوته إليها، لتخرج في صورة دويتو يجمعه بوالده، في لحظة استثنائية تحمل مشاعر من الحنين.

وتحمل "أغلى من عينيّا" العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمات التي تمس القلوب، أو الألحان التي تمزج بين الطابع الشعبي الأصيل والروح المعاصرة، كما يشهد الكليب المصاحب للأغنية لقطات لـ الراحل حسن الأسمر عن طريق الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها ملامح العلاقة بين الأب والابن.

"أغلى من عينيا" تحمل رسالة حب ووفاء، ويظهر فيها تفاعل صوت الأب الراحل مع ابنه بطريقة مؤثرة، تمزج بين النوستالجيا والحداثة، ما يجعل منها تجربة سمعية وعاطفية متميزة.

ومن المنتظر طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب، وسط ترقب كبير من عشاق الأغنية الشعبية المصرية، الذين يرون في هذه المفاجأة امتدادًا لتراث حسن الأسمر الفني، وصلة وصل بين جيلين من نفس العائلة.

وأكد هاني الأسمر أن الأغنية تمثل له قيمة معنوية كبيرة، قائلاً: "أغلى من عينيّا مش مجرد أغنية، دي رسالة حب من أب لابنه، ومن ابن لأب عمره ما راح من قلب الناس".

أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج محمد العشري .

وتعد أغنية "أغلى من عينيا" التعاون الثانى الذى يجمع الراحل حسن الأسمر ونجله هاني، حيث تعاونا سابقا قبل وفاته في أغنية "صياد" التي حققت نجاح كبير .



حسن الاسمر ونجله هانى

يُذكر أن حسن الأسمر، الذى رحل عن عالمنا في عام 2011، ترك بصمة فنية لا تُنسى من خلال عدد كبير من الأغاني الشعبية التي لا تزال تتردد حتى اليوم، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.