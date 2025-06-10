شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تقدم أغنية ختام مهرجان المسرح القومى من كلمات عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة غادة رجب لتسجيل أغنية ختام الدورة الجديدة من المهرجان القومى للمسرح الذى تنطلق فعالياته فى النصف الثانى من شهر يوليو المقبل، وتحمل الأغنية اسم "مسرحنا حياة" وهى من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع الموسيقي شريف حمدان، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح الشاعر عبد الله حسن أن الأغنية تحتفي بالمسرح كقيمة فنية وثقافية خالدة، وتسرد في كلماتها إسهامات كبار رواد المسرح المصري، بداية من يوسف وهبي وصولاً إلى الجيل المعاصر. وأعرب عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور خلال عرضها في ختام المهرجان.

وكانت المطربة غادة رجب قد فاجأت زوجها الشاعر عبدالله حسن، بأغنية "في يوم وليلة" على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC" وتقديم الإعلاميتين منى عبدالغنى ومها الصغير، قائلة: "بناتى ليلى وخديجة اخذوا كل الحب مني وكمان الدهم عبدالله حسن".

آخر أعمال غادة رجب هى أغنية هو ليه، عبر قناتها على "يوتيوب"، احتفالا بعيد الحب العام الماضي 2024 وهى من كلمات رشيد الدهام وألحان رياض العلي وتوزيع مصطفى عبد النبي تقول كلمات الأغنية:

هو ليه تبعد عني

وما لي أبد عنّك غنى

هو ليه تبعد عني

وما لي أبد عنّك غنى

هو فيه من هو غيري

تشوف إنّه لعمرك هَنا

لعمرك هَنا

دنيا بها كل شي عجيب

فيها الحبيب أصبح غريب

دنيا بها كل شي عجيب

فيها الحبيب أصبح غريب

فيها النحيب آه يا الحبيب

فيها النحيب آه يا الحبيب

فيها النحيب أصبح غُنا