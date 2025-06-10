شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تفتتح حفلات أعياد بيروت 8 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح النجمة ماجدة الرومي حفلات أعياد بيروت، بإحياء حفل غنائى ضخم يوم 8 يوليو المقبل فى لبنان، وتقدم خلاله باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها.

يذكر أن ماجد الرومي أصدرت 13 ألبومًا غنائيًا وعملت مع كثير من الملحنين والشعراء المشهورين، منهم نزار قباني وكاظم الساهر، ومن أشهر أغانيها: "كلمات" كتبها الشاعر نزار قباني، ولحنها إحسان المنذر، "آدم وحنان" من فيلم "الآخر" وهى من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة، "يا ساكن أفكاري"من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "أحبك جداً" من كلمات نزار قباني وألحان مروان خوري.

إضافة إلى أغانى "خدني حبيبي" من كلمات هنري زغيب وألحان نور الملاح، "مطرحك بقلبي" من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "بالقلب خليني" من كلمات نهى نجم ونزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وغيرها من الأغانى التي جعلتها واحدة من أبرز مطربات لبنان والوطن العربى على مدار السنوات الماضية.

ورغم تاريخ ماجدة الرومى الكبير في الغناء لكن في السينما خاضت التجربة مرة واحدة فقط بمشاركتها في فيلم عودة الابن الضال للمخرج الراحل يوسف شاهين، وجاء عرضه للمرة الأولى عام 1976، وكانت وقتها في مطلع شبابها وجسدت دور فتاة تدعى تفيدة حسونة، وتربطها علاقة عاطفية بشاب لعب دوره الفنان الراحل هشام سليم، ومن ثم يواجهان العديد من الأزمات معًا بسبب الفارق في المستوى الاجتماعي بين عائلتيهما.