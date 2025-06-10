شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو طفلة فيلم سامى أوكسيد الكربون تحتفل بعيد ميلادها الـ20.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة جنا عمرو بعيد ميلادها الـ20، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورا لها من عيد ميلادها، موضحة الفرق ما بين شكلها حاليا وشكلها فى صغرها، أثناء مشاركتها فى عدد من الأفلام.

وعلقت جنا عمرو على الصور قائلة: "10 يونيو عيد ميلاد سعيد لى فى العشرين من عمرى، أنا ممتنة للغاية لكل شخص فى حياتى، لكل الناس اللى دائما ما تدعمنى وأحبتنى خلال كل ذلك، أسأل الله أن يمنحنا جميعًا كل ما ندعوا من أجله وأن يزيل كل شر من طرقنا، ويرسل لنا الحب".

ولدت جنا عمرو عام 2005، وكان بداية عملها في المجال الفني، عندما اكتشفها المخرج أكرم فريد في أحد برامج الأطفال، وقدمها في فيلم "سامي أوكسيد الكربون" مع النجم هاني رمزي، ثم شاركت بعدها في عدد من الأفلام منها: "توم وجيمي، حصل خير، كلبي دليلي، خطة جيمي".



جنا عمرو



الفنانة الشابة جنا عمرو



جنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها الـ 20



جنا عمرو



عيد ميلاد جنا عمرو



الفنانة الشابة جنا عمرو



جنا عمرو