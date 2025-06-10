شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تعود من أمريكا وتنتظر عرض مسلسلها حياة أو موت قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة حنان مطاوع من أمريكا بعد أن احتفلت بعرض فيلم هابى بيرزداى، والذى عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تربيكيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، من إنتاج أحمد دسوقى وأحمد بدوى، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وتألقت حنان وسط حضور النجوم العالميين هناك، حيث حضر الفيلم جيمى فوكس النجم العالمى والذى تعاقد على أن يكون أحد منتجى الفيلم مع المنتج أحمد الدسوقى.

وتعود حنان مطاوع إلى عالم السينما بفيلم "هابى بيرث داى" بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت آخر أعمال حنان في السينما فيلم "قابل للكسر" عام 2020 وشارك في بطولة الفيلم كلا من رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وأخرون، إخراج أحمد رشوان.

وتنتظر حنان مطاوع عرض مسلسلها حياة أو موت الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعى، محمد على رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، وآخرين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هانى حمدى وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، وتقدم حنان خلاله شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضى ويتم اتهامها بجريمة قتل مع تتابع الأحداث.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضا، وشارك في بطولته سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير،، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.