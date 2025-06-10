روتانا تفاجئ محمد عبده بيوم ميلاده في أضخم حفلات عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - في مفاجأة أعدتها مجموعة روتانا للموسيقى بقيادة سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، تم الاحتفال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وضمن عنوان "عيدكم الخبر" بيوم ميلاد فنان العرب محمد عبده خلال الحفل الكبير الذي دشن مسرح "الخبر أرينا" بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف روتانا.

محمد عبده يعبر عن امتنانه للقائمين عن الحفل والجمهور

وسط حضور غفير ملأ المكان ولا سيما أن الحفل قبل ثلاثة أسابيع على موعده تم الإعلان أن تذاكره Sold Out، وهي المفاجأة التي دعت الفنان محمد عبده أن يعلن تقديره وشكره لمن قام بها، شاكراً أيضاً الجمهور الذي ظل مؤازراً له طوال أكثر من نصف قرن رسم فيها الأغنية السعودية بريشة من ذهب خلال مشواره الكبير الحافل بالعطاء والنجاح والحب والاحترام.

حفل الفنان محمد عبده بمسرح الخبر أرينا -الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

محمد عبده يطرب الجمهور بقيادة هاني فرحات

وفي حفل "الخبر أرينا"، كان سالم الهندي في استقبال فنان العرب عند وصوله المكان، والتقيا معاً أهل الإعلام والسوشيال ميديا، وباركا تدشين الصرح الجميل "الخبر أرينا"، وأجاب محمد عبده عن الأسئلة المتعلقة بألبومه الجديد الذي صدر مؤخراً بعنوان "أحد سأل عني 2025”. ثم استقبله الجمهور في ليلة ساحرة من الطرب والسلطنة، رافقه فيها المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

حفل الفنان محمد عبده بمسرح الخبر أرينا -الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى



وبجمال وعذوبة حنجرة محمد عبده بدأ برنامج حفله بأغنية "صوتك يناديني"، تلتها روائعه: "يا غايبة، أنت السما، أرفض المسافة، بنت النور، يا جنة الدنيا، على البال، مجموعة إنسان، بعتذر، لي ثلاث أيام، أبي منها الخبر" وقد تخللت غناء محمد عبده مفاجأته عندما صعد سالم المسرح وتوجه نحوه ليبارك له العهد الجديد من عمره ويصطحبه لتقطيع تورتة عيد الميلاد.

احتفال روتانا بقيادة سالم الهندي بيوم ميلاد الفنان محمد عبده -الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

احتفال روتانا بقيادة سالم الهندي بيوم ميلاد الفنان محمد عبده -الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

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من الحفل زينة عماد تهنئ محمد عبده بيوم ميلاده

وكان بين الحضور صوت روتانا القادمة المطربة السعودية الشابة زينة عماد التي سبق أن شاركت مع "أبو نوره" بعض لياليه في مواسم الرياض؛ فتمنت له مع الجمهور ورعاة الحفل Flynas و Code Red بمناسبة يوم ميلاده طول العمر ووافر الصحة، وأن يبقى مشعاً ومتوهجاً كما اعتدناه دوماً رمز الأغنية السعودية الكبير.

الفنانة زينة عماد برفقة الفنان محمد عبده من الحفل -الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

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