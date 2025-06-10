بعد أداء فريضة الحج.. أحمد سعد يُحيي حفله الأول وسط حضور جماهيري 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً مميزاً في بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيت" وسط حضور جماهيري كبير.

حفل مميز لأحمد سعد في مارينا

ويُعتبر هذا الحفل هو أولى حفلات أحمد سعد بعد عودته من أداء فريضة الحج خلال الأيام الماضية، شهد الحفل العديد من المواقف المميزة بين أحمد سعد ومحبيه مما زاد أجواء السعادة والحماس.

خلال الحفل طلب أحد الحاضرين من سعد أن يقدم "نكتة"، ليرد عليه مازحاً: "أنا لسّة راجع من الحج وتوبت".

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ومن اللقطات اللافته خلال الحفل، عندما ضاعت طفلها صغيرة من والدتها، وحرصت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد على حمل طفلة ضاعت من والدتها وطلبت من أحمد سعد أن ينادي على والدتها كي تتوجه إلى المسرح وتتسلمها.

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يُشار إلى أن أحمد سعد قام بأداء فريضة الحج خلال الأيام الماضية، برفقة عدد من النجوم أبرزهم عمرو سعد وأحمد السقا، وظهر في عدد من المقاطع المصورة وهو يقوم بتلاوة القرآن بصوت عذب وسط مجموعة من أصدقائه.

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بتوديعه للتاتو

في خطوة مفاجئة لعدد كبير من متابعيه، بدأ الفنان أحمد سعد أولى خطوات إزالة التاتو من جسده، حيث عبَّر عن سعادته بهذا القرار وشاركه مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه داخل أحد المراكز الطبية أثناء الخضوع لجلسة إزالة التاتو بالليزر.

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الخطوة لاقت تفاعلًا واسعاً من عدد من النجوم الذين رحبوا بهذا القرار، وعبروا عن دعمهم له في التعليقات، مشيدين بشجاعته وحرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة راندا البحيري التي حرصت في تعليقها على تهنئته قائلة: "مبررروك ياحمادة"، والفنان علي لوكا الذي عبّر عن سعادته بتعليقه: "ماشاء الله" وعدد آخر من مشاهير الوسط الفني.

يمكنك متابعةموقف طريف بين أحمد سعد وجمهوره في حفله الأخير

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