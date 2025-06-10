فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لـ عصام عمر ينافس في مهرجان عمان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - يواصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور، رحلته في المهرجانات السينمائية حول العالم، حيث يُشارك هذه المرة في مهرجان عمَّان السينمائي الدولي – أول فيلم، في دورته السادسة، والمُقرر انطلاقها في الفترة من 2 إلى 10 من يوليو المُقبل، حيث يُنافس في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة، والفوز بإحدى جوائز السوسنة السوداء، حيث يتنافس أمام 9 أفلام أخرى من الوطن العربي.

الأفلام العربية الطويلة المشاركة في مهرجان عمَّان السينمائي

وتشهد مسابقة الأفلام العربية الطويلة، مشاركة 9 أفلام بخلاف "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وهي: الفيلم المصري "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل، ومن تونس ينافس الفيلمان "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور، و"آية" إخراج ماية عجمية زلامة، كما تُشارك فلسطين بفيلمين، وهما: "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل، و"شكراً لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس، وكذلك الفيلم الجزائري "196 متر" إخراج شكيب طالب بن دياب، والعراقي "أناشيد آدم" إخراج عدي رشيد، والصومالي "قرية قرب الجنة" إخراج مو حراوي، وأخيراً الفيلم الأردني "سمسم" إخراج سندس سميرات.



يمكنك قراءة.. المخرجة نهى عادل من القاهرة السينمائي.. دخل الربيع يضحك كتبته منذ 3سنوات والمشاركون به مقربون لي

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويُضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويأتي من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية: ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

للمزيد.. كواليس تصوير واحد من أشهر مشاهد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

نجاح سينمائي لـ عصام عمر

يُذكر أن عصام عمر، حقق نجاحاً سينمائياً ضخماً خلال الآونة الأخيرة على مستوى السينما، وذلك من خلال فيلم "سيكو سيكو" الذي ما زال يُنافس به منذ موسم أفلام عيد الفطر 2025؛ إذ يحظى بإقبال جماهيري كبير حتى الآن، بالتزامن مع طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية مؤخراً، ونال إشادات واسعة على المستوى النقدي والجماهيري. وحقق نحو 185 مليون جنيه في دور العرض المصرية منذ طرحه، ويُشارك في البطولة كل من: طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة؛ ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويُضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدَّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

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