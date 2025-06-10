هل يحضر عادل إمام حفل زفاف حفيده؟

توقعات بغياب عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

عادل إمام يغيب عن حفل زفاف ابنة شقيقه

كيف يقضي عادل إمام وقته؟

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حقيقة دخول عادل إمام المستشفى

آخر أعمال عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - تصدر اسم الفنان، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع استعداد حفيده "عادل" ابن المخرج، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى "فريدة"، وذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة، وسط حالة ترقب من قِبل الجمهور والتي أثارت التساؤل حول حضور "الزعيم" لحفل الزفاف، أم سيواصل عُزلته بعيداً عن المناسبات والأضواء بشكلٍ عام.وتُشير التوقعات إلى احتمالية غياب عادل إمام، وعدم حضوره حفل زفاف حفيده الأكبر، حيث إنه قد قرر منذ فترة ليست بقصيرة بعدم التواجد في أماكن بها عدد كبير من الأشخاص، وسط حالة صخب واحتفالات ورقص وأغانٍ بصوتٍ عالٍ، فضلاً عن تواجد عشرات الكاميرات، وهو ما يتعارض مع رغبته في عدم الظهور مُجدداً، والاكتفاء بقضاء وقته في حالة هدوء شديدة.وتأتي تلك التوقعات، بعدما غاب، عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، والذي أُقيم نهاية شهر أبريل الماضي، رغم حضور عشرات من كبار نجوم الفن المصري آنذاك، حيث خرجت الأسرة وأكدوا أنّ "الزعيم" بخير، لكنه فضّل البقاء في منزله، والابتعاد عن مصادر الأضواء والضوضاء، لذلك يكتفي بتقديم التهنئة للعروسين بعيداً عن الحفل.يمكنك قراءة.. بعد غياب حوالي 15 عامًا .. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟!ويقضي الفنان، وقته داخل منزله وسط عائلته، وقرر الابتعاد عن الأضواء تماماً منذ 4 أعوام، فيما يستقبل عدداً محدوداً من أصدقائه المُقربين داخل منزله، لقضاء بعض الوقت معهم، وذلك دون ظهوره في أي صور أو مقاطع فيديو مصورة، ورغم انتشار شائعات من وقتٍ لآخر حول حالته الصحية، إلا أنّ الأسرة تخرج لتنفي تلك الأنباء المتداولة، وتؤكد أنه بحالة صحية جيدة.يذكر أنّ الأيام القليلة الماضية، شهدت تداول أنباء تُفيد دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد أيامٍ قليلة من الاحتفال بيوم ميلاده الـ85، حيث ظهر في صورة، زعم أصحابها أنها لـ"الزعيم" من داخل المستشفى؛ وظهرت عليه ملامح التعب جيداً. وحققت تلك الصورة تفاعلاً كبيراً بين مُحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف عليه، لا سيما في ظل ابتعاده عن الأضواء تماماً، قرابة الأربع سنوات الماضية، والاكتفاء بقضاء وقته بين أسرته وأحفاده.وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك الصورة المتداولة، وتعرُّض الفنانلأزمة صحية، مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، والصورة ليست حقيقية كونها مصنوعة بواسطة أحد برامج الذكاء الاصطناعي، مستنكراً مساعي البعض لترويج شائعات حول صحة "الزعيم" قد تُصيب عائلته وكذلك جمهوره في الوطن العربي بحالة من القلق والتوتر.

يُذكر أنّ مسلسل "فلانتينو" الذي قدّم عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام؛ حيث جسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويُشارك في البطولة كل من الراحلة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد.

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