بيونسيه تتخذ خطوة مفاجئة بعد عدم بيع جميع تذاكر حفلها القادم بالمملكة المتحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - رغم شهرة بيونسيه الواسعة حول العالم، وكذلك شهرة حفلاتها الغنائية، إلا أنها واجهت مشكلة في الحفلات القادمة لجولتها الغنائية الشهيرة "COWBOY CARTER TOUR" الداعمة لألبومها الجديد، وهي صعوبة بيع جميع تذاكر الحفلات المقرر إقامتها بداية من اليوم حتى 16 يونيو، في المملكة المتحدة.

بيونسيه تواجه أزمة في جولتها الغنائية

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بعد أن تم إعلام بيونسيه Beyoncé البالغة من العُمر 43 عاماً، أن الشركة المنظمة لم يتمكنوا من بيع جميع تذاكر أي من حفلاتها الست القادمة بملعب توتنهام هوتسبير شمال لندن بالمملكة المتحدة، قررت بدلاً من ترك العديد من المقاعد فارغة، أن توزع التذاكر غير المبيعة على مؤسسات خيرية، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وأفادت التقارير أن مئات التذاكر كانت لا تزال متاحةً ليلة أمس، لحفلاتها القادمة، لذلك قدموا لبنوك الطعام في لندن، وتحديداً للأسر ذات الدخل المحدود فرصة لمشاهدة بيونسيه مجاناً.

والجدير بالذكر، أنه عندما طُرحت التذاكر للبيع في فبراير الماضي، أبدى المعجبون دهشتهم من سعر مقاعد الـ vip، والذي بلغ 950 جنيهاً إسترلينياً.

لذلك انخفضت الأسعار قبل الحفل، كما أفادت التقارير، إلى 141.60 جنيهاً إسترلينياً.

ويتناقض هذا الأمر بشكل كبير مع مبيعات تذاكر جولتها العالمية السابقة "عصر النهضة" في عام 2023، حيث نفدت تذاكر العروض البريطانية في غضون دقائق من إصدارها.

وأرجع البعض السبب إلى أن انخفاض مبيعات تذاكر حفلها، قد يعود لعدم الاهتمام الكافي بألبومها "كاوبوي كارتر" ذي الطابع الريفي مقارنةً بألبومها "عصر النهضة" المعاصر.

ويذكر أن هذا الحدث قد تكرر في بداية جولتها الغنائية، وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفضت بيونسيه أسعار بعض حفلاتها بشكل كبير لتشجيع المعجبين على شراء التذاكر غير المبيعة.

وتمكن بعض المعجبين الذين حضروا حفلتها الأخيرة في لوس أنجلوس من الحصول على تذاكر بأسعار منخفضة تصل إلى 35 دولاراً.

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جولة بيونسيه الغنائية لدعم ألبومها الجديد

اسم الجولة بالكامل؛ Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour، وتعد هذه الجولة الرسمية لدعم ألبومها Cowboy Carter الصادر مطلع 2024 .

بدأت الجولة في 28 أبريل 2025 في كاليفورنيا، والمقرر أن تنتهي في 26 يوليو 2025 في نيفادا .

وتشمل الجولة 32 حفلة في 3 قارات (أوروبا وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية)، وحتى الآن بحضور إجمالي حوالي 610,000 شخص، وإيرادات تُقدَّر بـ168.5 مليون دولار حتى الآن

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