المشروع x يتقدم وريستارت ينافس بشباك التذاكر المصري.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025

فيلم "المشروع X " يتخطى الـ 90 مليون جنيه

View this post on Instagram A post shared by Karim Abdel Aziz (@karimabdelazizofficial)

إيرادات "ريستارت" في شباك التذاكر المصرية

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

منافسة كريم عبد العزيز لـ تامر حسني في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - تتواصل منافسات موسم أفلام عيد الأضحى 2025، بين فيلمي "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، و"ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني على شباك التذاكر المصري، بعدما اكتفى القائمون على التوزيع السينمائي بهذين الفيلمين للعرض في هذا الموسم، إضافة إلى استمرار عرض فيلم "سيكو سيكو" من موسم عيد الفطر بسبب الإيرادات الضخمة التي يحققها.حصد فيلم "" إيرادات بلغت 8 ملايين و684 ألفاً و539 جنيهاً في شباك تذاكر أمس الإثنين 9 يونيو الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2025، لتكون حصيلة إيرادات الفيلم 90 مليوناً و186 ألفاً و236 جنيهاً خلال 20 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم في دور السينما يوم 21 مايو الماضي ليكون أول أفلام الموسم في دور العرض.فيلم "" تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.ويأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني، وإنتاج تامر مرسي.يمكنكِ قراءة.. مع نجاح المشروع X وتصدره شباك التذاكر.. أفلام كريم عبد العزيز جعلته يتربع على عرش الإيراداتأما فيلم "" للنجمفقد حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و726 ألفاً و637 جنيهاً، في شباك تذاكر أمس الإثنين 9 يونيو، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم حتى الآن 50 مليوناً و531 ألفاً و395 جنيهاً وذلك خلال 13 يوم عرض، حيث انطلق الفيلم في دور السينما يوم 29 مايو الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الفيلمان في حصد الإيرادات الكبيرة خلال الفترة المقبلة.قصة فيلم "" تدور حول (محمد) مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.فيلم "" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد علي وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.منافسة كريم عبد العزيز وتامر حسني في، تأتي للمرة الثانية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث كانت المواجهة الأولى بينهما خلال عيد الأضحى عام 2022 عندما تواجد كريم عبد العزيز بفيلم "" الذي جمعه بالفنان أحمد عز، فيما سجل تامر حسني حضوره بفيلم "" الذي قدمه بمشاركة هنا الزاهد، وتفوق كريم بعدما حقق فيلمه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه، في حين توقفت إيرادات فيلم تامر حسني عند 53 مليون جنيه.تابعي المزيد.. أفلام عيد الأضحى 2025.. ماذا قال كريم عبد العزيز عن الصراع على شباك التذاكر؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»