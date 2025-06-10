ملك أحمد زاهر بصورة من داخل المستشفى: محتاجة دعواتكم من القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:57 مساءً - كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أزمة صحية مفاجئة لـ ملك أحمد زاهر

وأشارت الفنانة ملك أحمد زاهر إلى أنها نادرا ما تشارك تفاصيل حياتها الشخصية، لكنها اختارت هذه المرة أن تخرج عن القاعدة بسبب ما تمر به من ظروف.

وكتبت ملك أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي، قائلة: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار" .

وأضافت ملك زاهر: "بقالي أيام تعبانة وحياتي مش وردي وفيها الحلو والوحش، بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف".

أزمة صحية مفاجئة لملك أحمد زاهر- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بإنستغرام

وأوضحت أنها لا تطلب الشفقة، لكنها تحاول أن تكون صريحة مع جمهورها، مشيرة إلى أن ما تمر به هو مجرد مرحلة صعبة وتحتاج فيها إلى دعم ومساندة نفسية وروحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قائلة: "أنا محتاجة دعواتكم من القلب".

وتابعت: "الهدف من الستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي".



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ملك أحمد زاهر تتحدث لـ "الخليج 365" عن دورها في مسلسل "سيد الناس"

ملك أحمد زاهر تحدثت مؤخراً لـ"الخليج 365" عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "سيد الناس" والتي تأتي كآخر مشاركاتها الدرامية حيث قامت بتجسيد شخصية "ميادة" قائلة إنها شعرت بأن الشخصية قريبة منها على المستوى الشخصي، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة لتجسيد شخصية "ميادة فاروق الجباس" موضحة أن سبب ذلك هو وجود تشابه بينها وبين شخصية "ميادة" ولا سيما في الجوانب العاطفية.

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كما أكدت بأنها تلقت دعماً كبيراً من والدها الفنان أحمد زاهر، حيث إنها كانت تشعر برهبة وخوف شديد "مخضوضة جداً"، مشيرة أن سبب إحساسها بهذا الشعور هو خوفها بعدم تقديم الشخصية وفقاً لرؤية المخرج محمد سامي، أو بطريقة لا تنال إعجاب المشاهدين، وهنا تواجد والدها معها رغم انشغاله بأعمال أخرى، وبدأ يقوم بتشجيعها معنوياً ودعمها بصورة كبيرة.



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