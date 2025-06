المحكمة ترفض دعوى جاستن بالدوني ضد بليك ليفلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - في تطور جديد رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمس الاثنين دعوى التشهير التي رفعها جاستن بالدوني ضد الممثلة بليك ليفلي، التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

توقعات بتجاوز الأزمة بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي بعد الحكم القضائي

وكان الممثل الأمريكي جاستن بالدوني رفع دعوى قضائية ضد الفنانة الأمريكية بليك ليفلي وزوجها ريان رينولدز ومدير أعمالها وصحيفة نيويورك تايمز في يناير الماضي يتهمهم بالتشهير.

وعلق محاميا بليك ليفلي على الحكم القضائي خلال بيان أكدا فيه أن قرار المحكمة يُعَدُّ انتصاراً وبراءة لـ بليك ليفلي وجميع من وردت أسماؤهم في الاتهام، كما أوضحا خلال البيان بأن هذه الدعوى القضائية كانت خدعة وأوضحت المحكمة زيفها.

وكانت القضية التي جمعت كلاً من جاستن بالدوني وبليك ليفلي محل اهتمام عالم مشاهير هوليوود، ويرى كثيرون بأن هذا الحكم من المتوقع أن يكون الوقت المُناسب لتجاوز كل شيء بينهما.

تفاصيل مُقاضاة جاستن بالدوني لـ بليك ليفلي

ويعود قرار الفنان الأمريكي جاستن بالدوني بمقاضاة بليك ليفلي وعدد من الأشخاص إلى يناير الماضي، الذي بدأ بقراره رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "The New York Times" بسبب تقرير أصدرته حول اتهامات بليك ليفلي له بالتحرش، وحينها أكد محاميه أن الفريق القانوني بالتأكيد خطط لمقاضاة الممثلة بليك ليفلي.

وقال براين فريدمان محامي جاستن بالدوني خلال مقابلة مع شبكة "NBC " مطلع يناير الماضي، إنه سيتم الكشف عن رسالة نصية بين كل من النجم جاستن بالدوني والفنانة بليك ليفلي وأيضاً عرض الوثائق أمام الجميع، وذلك لكي يتم إظهار الحقيقة حتى يتمكن الناس من إصدار حكمهم بناءً على الأدلة.

وكان الفنان جاستن بالدوني قد قام في 31 من ديسمبر العام الماضي برفع دعوى تشهير ضد صحيفة "The New York Times" بمبلغ 250 مليون دولار، وجاء بـ الدعوى القضائية أن الصحيفة لو قامت بمراجعة حقيقية للآلاف من المراسلات الخاصة التي ادعت أنها حصلت عليها؛ لكان مراسلوها قد رأوا أدلة قاطعة تثبت أن بليك ليفلي هي التي قادت حملة تشويه متعمدة.

ورد المتحدث باسم "The New York Times" على اتهامات جاستن بالدوني حينها قائلاً إن التقرير مدعوم بالأدلة وتم إعداده بعناية كبيرة ومسؤولية، كما أنه استند إلى مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الأصلية، بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي اقتبسناها بدقة وبالتفصيل في المقالة المنشورة.

