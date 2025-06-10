محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "أنا أنت" 

أغنية جديدة لمحمد رمضان

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محمد رمضان يسترجع حقبة المماليك وثورة العبيد في "أسد"

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عودة للدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - حمس الفنان محمد رمضان جمهوره لأحدث أغانيه التي تحمل عنوان "أنا أنت"، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطعاً مصوراً كشف فيه عن بعض كلمات الأغنية.ظهر محمد رمضان وهو يؤدي بعض الكلمات من الأغنية، وقال فيها "أنا بطلع... إنت تنزل... وأنا مافيا وإنت هلهل... الناس تشوفني تفرح... أنت بتشوفني تقفل"، تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا حماسهم للأغنية، خاصة وأن العديد من أغاني محمد رمضان تحمل طابعاً مميزاً مليئاً بالطاقة.أعلن رمضان أنه من المقرر أن يتم طرح الأغنية عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بداية من غد الأربعاء 11 يونيو.من جهةٍ أخرى، يعمل الفنان محمد رمضان حالياً على تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم "أسد" من أجل عرضه في صيف 2025، حيث قطع صناع الفيلم شوطاً كبيراً في التصوير العام الماضي، والفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته: ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد مالك، على قاسم، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانيين، وتدور أحداثه خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد.يشار إلى أن محمد رمضان أعلن خلال الأشهر القليلة الماضية عن عودته للدراما الرمضانية بعد غياب عامين متتاليين، وأكد لجمهوره أن العمل هذا العام سيكون مختلفاً تماماً عن أي تجربة سابقة، وطالبهم بمساعدته في اختيار القناة التي ستتولى عرض العمل.الجدير بالذكر أن محمد رمضان عوض غيابه العام الماضي من خلال المشاركة ببرنامج "مدفع رمضان"، واستطاع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً.يمكنكم قراءة خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025

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