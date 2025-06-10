الملكة رانيا تُهنئ الملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى زواجهما: "كل عام وأنت السند والشريك"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - حرصت الملكة رانيا العبد الله على تهنئة زوجها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بمناسبة ذكرى زواجهما والذي يتم الإحتفال به يوم 10 يونيو من كل عام.

الملكة رانيا توجه رسالة للملك عبد الله الثاني في ذكرى زواجهما

وكانت الملكة رانيا قد نشرت صورة جمعتها بالملك عبد الله الثاني عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت على الصورة: " كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك".

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الملكة رانيا تحتفل بعيد الأضحى بصحبة عائلتها

وعلى جانب أخر كانت الملكة رانيا قد حرصت على الإحتفال بعيد الأضحى المُبارك وسط اجواء عائلية، وكانت قد نشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بنجلها الأمير هاشم عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليها: " ‏مع حبيبي هاشم، أحلى شي بالعيد لمة العائلة .. ملاحظة: تي شيرت المنتخب زي رسمي هاليومين".

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يُذكر أن بالأمس كان الإحتفال الذكرى السادسة العشرون ليوم الجلوس الملكي لملك الأردن، وبهذه المناسبة هنأ الديوان الملكي الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوم الجلوس عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال الديوان الملكي في منشور على حسابه الرسمي على "اكس" وانستغرام: "في يوم الجلوس الملكي السادس والعشرين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديمه سندا للوطن ولقضايا الأمة. كل عام والوطن والقائد بألف خير".

كما تلقى الملك عبدالله الثاني العديد من التهنئات من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكذلك هنأ رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الملك عبدالله الثاني في منشور على حسابه بمنصة " إكس"، وقال: هنيئا لنا بكم سيدي في يوم جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".



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