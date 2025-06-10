سارة وفيق ترد على انتقادات طارق الشناوي لفيلم ريستارت: هناك فرق بين الإهانة والنقد

سارة وفيق لطارق الشناوي: الجمهور قال كلمته

سارة وفيق وتامر حسني وتعاون سينمائي مستمر

قصة فيلم "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - خرجتعن صمتها، للرد على الانتقادات الحادة التي وجهها الناقد الفني طارق الشناوي لفيلمها الجديد "" من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة، والتي وصف فيها العمل بأنه "بلا رؤية فنية" واتهم المخرجة بأنها تفتقر إلى رؤية واضحة.وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالتفي مستهل حديثها: "الأستاذ طارق، هناك فرق جوهري بين الإهانة والنقد البنّاء، حين تقول إن الفيلم بلا موضوع، لا يسعني إلا أن أبتسم؛ إذ إننا في الحقيقة نتناول قضية العصر، وهي من أبرز القضايا التي تهمنا اليوم، تعليقك أعاد إلى ذهني أحد مشاهد الفيلم حين يقول البطل: (نحن خدامون للترند)، ويبدو أنك أصبحت حديث الترند دون أن تتناول مضمون الفيلم بجدية".وأضافت موجهة حديثها إلى الشناوي، "لقد هاجمت القائمين على العمل من دون أن تتطرّق إلى نقاط القوة أو الضعف فيه، لعل هذا هو جوهر الفيلم الذي لم تستوعبه... أم أنه لامس أمراً يؤلمك؟".كما أشارت وفيق إلى أن الشناوي أثنى على أغنية «المقص» معتقداً أنها ليست جزءاً من الفيلم، موضحة: "الأغنية بالفعل موجودة ضمن أحداث الفيلم، وربما من زودك بالمعلومة لم يكن على دراية كافية".وانتقدت كذلك الأسلوب الذي اعتمده الشناوي في تناول الفيلم، قائلة: "لقد تحدثت عن أدوات المخرج والمؤلف، ولكنك في المقابل لم توظف أدواتك كناقد فني، كان من الأجدر بك أن تقدم لنا تحليلاً نستفيد منه، بدلاً من الاكتفاء بالتعليقات الساخرة".واختتمت وفيق منشورها بالتأكيد على النجاح الجماهيري الذي حققه الفيلم، مشيرة إلى الأرقام التي سجّلها في شباك التذاكر؛ إذ قالت: "الأرقام التي حققها الفيلم داخل مصر وخارجها ليست مجاملة، نحن نتحدث عن خمسين مليون جنيه في السوق المصري وحده، الجمهور قال كلمته بوضوح".يمكنكم قراءة .... مخرجة فيلم تاج: لا توجد فنانة ترفض العمل مع تامر حسنييذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها المخرجة، مع النجم تامر حسني فقد سبق وأن أخرجت له أكثر من عمل سينمائي، من أبرزهم "مش أنا" و"تاج"، وأحدثهم فيلم "ريستارت"، وجميعها أفلام نجحت في تصدر شباك التذاكر في مصر والوطن العربي وقت عرضها بدور السينما.

فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني يُعرض حالياً في دُور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصته حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، صانعة محتوى على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت.

وبمساعدة "الجوكر"، وهو وكيل رقمي مريب يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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