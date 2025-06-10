بملامحها الطفولية.. شاهدوا جنا عمرو بيوم ميلادها بعدما أتمت 20 عاماً

تعليق جنا عمرو على إتمامها 20 عاماً

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من هي جنا عمرو؟

أبرز أعمال جنا عمرو في طفولتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - ظهرتالتي اشتهرت بطفولتها بالسينما المصرية مجدداً أثناء احتفالها بيوم ميلادها الـ20، محتفظة بخفة ظلها وملامحها الطفولية رغم كونها أصبحت شابة في العشرين من عمرها، ليكون على الجمهور التأقلم معها بعدما أصبحت شابة وعدم التعامل على أنها طفلة، خاصة في ظل الصورة الذهنية الراسخة في أذهان الجمهور عنها بأنها الطفلة التي شاركت في العديد من الأفلام وحققت شهرة واسعة.نشرت مجموعة من الصور أثناء تقطيع كعكة يوم ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" وعلقت: "10 يونيو: عيد ميلاد سعيد لي بعمر 20 عاماً.. أنا ممتنة جداً لكل من في حياتي، لكل من دعمني وأحبني طوال حياتي، أسأل الله أن يرزقنا جميعاً ما نتمناه، وأن يبعد عنا كل شر، وأن يرزقنا حبه".ممثلة مصرية من مواليد 10 يونيو 2005، تم اكتشافها عن طريق المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في برنامج الأطفال الشهير ""، والذي كان يُعرض على قناة "أبو ظبي"، ليقدمها بعد ذلك فى السينما لأول مرة خلال فيلم ""، وقدمت دور البطولة أمام الفنان الكوميدي هاني رمزي، متنبئاً بنجمة جديدة في سماء الفن.يمكنك قراءة... أصبحت شابة جميلة جنا عمرو بطلة "حصل خير" تحتفل بتخرجهاوتوالت بعدها الأعمال السينمائية التي شاركت فيها جنا كان من أبرزها فيلم "مستر أند مسيز عويس" مع حمادة هلال وبشرى، و"حصل خير" بطولة قمر اللبنانية ومحمد رمضان وكريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير وأيتن عامر وبدرية طلبة، وفيلم "كلبي دليلي" بطولة كل من سامح حسين ومي كساب وأحمد زاهر.كما شاركتأيضاً في فيلم "خطة جيمي" مع ساندي، و"توم أند جيمي" مع هاني رمزي وحسن حسني، ومن مشاركاتها التلفزيونية مسلسلات "الشوارع الخلفية" بطولة ليلى علوي وجمال سليمان، "حاميها حراميها" مع سامح حسين ومي كساب، و"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم وعلي ربيع وسمير غانم، هذا بالإضافة إلى تقديمها برنامج "الليلة مع جنا" واستضافت من خلاله عدداً من النجوم الكبار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»