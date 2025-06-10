مي فاروق تُعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة بنات الخلق

مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

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زفاف مي فاروق ومحمدالعمروسي

و تصدرت المطربة مي فاروق ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد احتفالها بزفافها من الفنان محمدالعمروسي، وقد حضر الحفل عددٌ كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي ، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، يوسف الشريف، أحمدالشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية ، وريهام عبدالحكيم.

View this post on Instagram A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - أعلنت المطربة، مؤخراً أنها تستعد لطرح أحدث أغاني ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان "" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية.نشرت "مي" بوستر الأغنية عبر حسابها على إنستغرام بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "بنات الخلق الخميس 6 مساء على جميع المنصات"، تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأبدوا حماسهم لهذا العمل.يُذكر أن آخر أعمال مي فاروق كانت أغنية "كان نفسي أقابلك" من كلمات تامر حسين، ألحان محمدالنادي، وتوزيع يحيى يوسف.بالإضافة إلى: الفنان مصطفى قمر، المطربة سوما، الفنان محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزةالعيلي، الفنانة أنوشكا، ومصطفى أبوسريع، والمطرب محمد محيي، وغيرهم من نجوم الفن.وكانت آخر الأغاني التي طرحتها مي فاروق من حفل زفافها، أغنية تحمل اسم: "سلطانة"، من كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.يمكنكِ متابعة مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين دهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».