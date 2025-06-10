كنت عايز أتجوزها من قبل ما أعرفها .. قصة حب تامر عاشور وزوجته الإعلامية نانسي نور 

كيف بدأت قصة حب تامر عاشور ونانسي نور؟

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تامر عاشور عن زوجته: حسيت أنها مني

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أحدث ألبومات تامر عاشور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - تحدث المطربعن العديد من الأمور العملية والشخصية؛ ومن بينها علاقته بزوجته الإعلامية، وقصة حبهما؛ كاشفاً أنه كان يحبها قبل أن يعرفها وتمنى الزواج منها.وكان ذلك خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامية والنجمةفي برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC".تحدث المطربعن علاقته بزوجته الإعلامية، وبداية قصة حبهما؛ حيث قال: "تعرفت إلى نانسي عن طريق صديق مشترك بيننا، ومع بداية تعارفنا أنا دخلت في الموضوع على طول وطلبتها للزواج مباشرة".وتابع: "وعندما كنت أشاهد نانسي في التلفزيون وأنا لم يكن لي أي علاقة بها تماماً ولا أعرفها وقتها، كنت أتمنى أني أتجوزها، وكنت دائماً أقول يارب ليه ماتجوزش واحدة زي دي، ومرت السنون وكان الموضوع مجرد أمنية بالنسبة لي، وعندما تعارفنا لم أقل لها هذا الموقف وذهبت للتقدم لها، على الرغم أن والدها صعب جداً في التعامل ولكنه رحب بي جداً".وأكمل عاشور: "وكان والدها يسمعني بهدوء ويختبرني، وتكلمنا في حاجات كتير جداً واتفقنا على الخطوات اللي هنعملها، إحنا كنا كتب كتاب مش فرح، بس من كتر الناس الموجودة وبنحبها طلع شكله فرح".وواصلحديثه عن زوجته الإعلامية نانسي نور، وعلاقتهما وحبهما لبعض قائلاً: "أحنا خلصنا الفرح وسافرنا، محستش أننا محتاجين وقت علشان نعرف بعض، حسيت أنها مني، وحاسس أني أعرفها من فترة كبيرة، فهي لينة وسهلة التفاهم، ودائماً توفر لي الأوقات من أجل عملي أو أهلي أو الجلوس مع أصدقائي".اطلعوا على أبرز الألبومات الغنائية في صيف 2025.. منافسة شديدة بين النجوموكانطرح أحدث ألبوماته والذي يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن 12 أغنية جميعها باللهجة المصرية، فيما تنتمي إلى الأغاني الدرامية الحزينة، باستثناء أغنية وحيدة تميل إلى أجواء البهجة نوعاً ما، حيث تعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.وتضمن الألبوم الأغاني التالية: "الله يحنن" كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، و"حبيبي القديم" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، و"حبك رزق"، و"أنا مكرهتوش"، كلمات عليم، ألحان محمود العسال، توزيع إلهامي دهيمة، و"يوم ما تنسى" كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، وتوزيع أماديو.كما يتضمن الألبوم أغنية "قصر بهيج" كلمات محمود بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"ما ارتحناش" كلمات حسام سعيد، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد، و"الدنيا" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، و"جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، و"متعملهاش حكاية" كلمات عمرو عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، وأخيراً أغنية "مش بعرف أنام" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.من جهة أخرى تعاون مع الفنانةبلحن "كلام فارغ"، والتي طرحته خلال الأيام الماضية باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد حققت الأغنية ما تجاوز أكثر من مليونيْ مُشاهدة منذ طرحها.وجاءت الأغنية من ألحان الفنانومن كلمات منة القيعي والتوزيع الموسيقي لفهد، وتقول كلمات الأغنية: "كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك... ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك... مايصعبش عليك غالي، أنا أدرَى أوي بحالي... لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك".يمكنكم قراءة أغانٍ رومانسية تنافس بها النجوم بالتزامن مع يوم الحبلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».