 أسماء جلال تشارك متابعيها لحظات مبهجة من حفل زفاف أمينة خليل باليونان... وإطلالتها حديث المشاهير

أسماء جلال عن حفل زفاف أمينة خليل باليونان: يوم مميزوظهرت أسماء جلال في الصور برفقة أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر، في لحظة عكست مدى الحب والود المتبادل بينها وبين صديقتها أمينة، وذلك وسط أجواء الطبيعة الخلابة الساحرة بدولة اليونان.
وجاء التعليق الذي أرفقته أسماء جلال بالصور، معبراً عن مدى سعادتها وفرحتها بهذا اليوم، "يوم مميز جداً، عروس مميزة جداً".
النجوم يتغزلون بأناقة أسماء جلالولاقت الصور التي نشرتها أسماء جلال من حفل الزفاف الثاني للنجمة أمينة خليل باليونان، تفاعلاً واسعاً من قبل عدد من النجوم والمشاهير الذين أشادوا بالإطلالة التي ظهرت عليها "أسماء" إذ ارتدت فستاناً طويلاً مكشوف الأكتاف ولونه أصفر، ومن بين هؤلاء الفنانة ريهام عبد الغفور والتي وصفتها بالفتاة الجميلة، مرفقة بتعليقها رسماً تعبيرياً على هيئة قلب أصفر إشارة منها للون فستان أسماء جلال "أحلى واحدة".
النجمة إنتصار هي الأخرى أبدت إعجابها بإطلالة أسماء جلال، من خلال تعليق جاء على هيئة رسوم تعبيرية بقلوب حمراء.
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نشاط سينمائي
وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من النشاط السينمائي، وذلك بعد تألقها في موسم دراما الماضي بمسلسل "أشغال شقة جداً"؛ إذ تشارك كبار النجوم في أكثر من فيلم، منها "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.
فيلم "إن غاب القط" يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، بينما يجسد سامي مغاوري شخصية مدير متحف.
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كما تتواجد أيضاً في فيلم "السلم والثعبان2"، وتظهر أسماء جلال خلاله بشخصية منظمة حفلات وتربطها علاقة حب قديمة بالفنان ظافر العابدين، وأخرى حديثة بالفنان عمرو يوسف، ويركز الجزء الثاني من الفيلم على شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالقيمة الجوهرية للجزء الأول، التي تتمثل في استكشاف العلاقات الإنسانية والمشاعر المعقدة.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر (ضيف شرف)، فدوى عابد، هبة عبد العزيز وآية سليم.
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ثالث الأفلام لأسماء جلال هو فيلم "شمس الزناتي" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي.
فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لأسماء جلال
يذكر أن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها أسماء جلال هو مسلسل "فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى"، وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها.
"فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
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