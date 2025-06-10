 أسماء جلال تشارك متابعيها لحظات مبهجة من حفل زفاف أمينة خليل باليونان... وإطلالتها حديث المشاهير

أسماء جلال عن حفل زفاف أمينة خليل باليونان: يوم مميز

النجوم يتغزلون بأناقة أسماء جلال

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نشاط سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - احتفلت النجمةأمس الإثنين للمرة الثانية بحفل زفافها على المصورباليونان؛ إذ حضر الحفل عدد من أصدقاء العروسين والمقربين لهما على الساحة الفنية، أبرز هؤلاء الفنانة أسماء جلال والتي حرصت على توثيق اللحظات السعيدة والمبهجة من هذا الحفل، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام".وظهرت أسماء جلال في الصور برفقةوزوجها أحمد زعتر، في لحظة عكست مدى الحب والود المتبادل بينها وبين صديقتها أمينة، وذلك وسط أجواء الطبيعة الخلابة الساحرة بدولة اليونان.وجاء التعليق الذي أرفقته أسماء جلال بالصور، معبراً عن مدى سعادتها وفرحتها بهذا اليوم، "يوم مميز جداً، عروس مميزة جداً".ولاقت الصور التي نشرتهامن حفل الزفاف الثاني للنجمة أمينة خليل باليونان، تفاعلاً واسعاً من قبل عدد من النجوم والمشاهير الذين أشادوا بالإطلالة التي ظهرت عليها "أسماء" إذ ارتدت فستاناً طويلاً مكشوف الأكتاف ولونه أصفر، ومن بين هؤلاء الفنانة ريهام عبد الغفور والتي وصفتها بالفتاة الجميلة، مرفقة بتعليقها رسماً تعبيرياً على هيئة قلب أصفر إشارة منها للون فستان أسماء جلال "أحلى واحدة".النجمة إنتصار هي الأخرى أبدت إعجابها بإطلالة أسماء جلال، من خلال تعليق جاء على هيئة رسوم تعبيرية بقلوب حمراء.يمكنكم قراءة ...بعد نجاح أشغال شقة جداً.. أسماء جلال توجه رسالة لهشام ماجد

وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من النشاط السينمائي، وذلك بعد تألقها في موسم دراما الماضي بمسلسل "أشغال شقة جداً"؛ إذ تشارك كبار النجوم في أكثر من فيلم، منها "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

فيلم "إن غاب القط" يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، بينما يجسد سامي مغاوري شخصية مدير متحف.

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فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لأسماء جلال

كما تتواجد أيضاً في فيلم "، وتظهر أسماء جلال خلاله بشخصية منظمة حفلات وتربطها علاقة حب قديمة بالفنان ظافر العابدين، وأخرى حديثة بالفنان عمرو يوسف، ويركز الجزء الثاني من الفيلم على شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالقيمة الجوهرية للجزء الأول، التي تتمثل في استكشاف العلاقات الإنسانية والمشاعر المعقدة.ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر (ضيف شرف)، فدوى عابد، هبة عبد العزيز وآية سليم.ثالث الأفلام لأسماء جلال هو فيلم "شمس الزناتي" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي.

يذكر أن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها أسماء جلال هو مسلسل "فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى"، وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها.

"فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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