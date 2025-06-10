كندة علوش تشارك لقطات رومانسية جمعتها بزوجها عمرو يوسف.. شاهدوها

لقطات رومانسية تجمع عمرو يوسف وكندة علوش -الصورة من حسابها على إنستغرام

لقطات رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف

كندة علوش تقبل عمرو يوسف -الصورة من حسابها على إنستغرام

لقطات رومانسية تجمع عمرو يوسف وكندة علوش -الصورة من حسابها على إنستغرام

كيف يدعم عمرو يوسف كندة علوش؟!

آخر مشاركات كندة علوش الدرامية

نشاط سينمائي لـ عمرو يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - تحرص الفنانةمن فترة لأخرى على مشاركة جمهورها ومتابعيها؛ ببعض اللقطات الرومانسية التي تجمعها بزوجها النجم عمرو يوسف.حيث يحرص الثنائي دائماً على تقديم الدعم والحب لبعضهما بعضاً، وقد شاركت كندة من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام" عدداً من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها عمرو.نشرتمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ عدداً من الصور التي جمعتها بزوجها النجمأثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2025؛ وقد ظهر الثنائي في سهرة رومانسية، وكندة تقبل عمرو معبرة عن حبها له.ونشرت الصور على خلفية صوت الهضبةوأغنيته "مفيش منك".ودائماً ما تؤكد الفنانةدعم زوجها لها في كل المناسبات؛ وكان آخرها خلال جلسة حوارية أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة، الذي أُقيم شهر مايو الماضي.وخلال الجلسة، تحدثت كندة علوش عن دعم زوجها الفنانلها في الحياة العملية والخاصة؛ وذلك عندما سُئلت عن دور زوجها الفنان عمرو يوسف ودعمه لها في عملها؛ حيث قالت: "عمرو داعمٌ جداً جداً لي، ويُمدني بالثقة".وأكملت كندة: "أنا شخص يقلق دائماً وأنتقد نفسي كثيراً، عمرو واثق بنفسه جداً عند اتخاذ قرار يكون مسئولاً عنه؛ فهو يعطيني الثقة والاطمئنان ويدعمني عند خوفي من عدم الموازنة بين العمل وأولادي؛ فهو يشجعني ويدفعني إلى عمل ذلك ويؤكد لي نجاحي فيه".وتابعت: "عمرو بشكل عام إيجابي، وعند عودته من عمله مهما واجهته مشاكل؛ فهو دائماً مبتسم، فهو يُسهل عليَّ الحياة ويبسِّط لي الدنيا".اطلعوا على: كندة علوش: بتعلم من ابنتي وأمي مثلي الأعلىيُذكر أن مسلسل "إخواتي" كان آخر مشاركات، الذي عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.وشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، أحمد حاتم. ويأتي المسلسل من تأليف مهاب طارق. ومن إخراج محمد شاكر خضير.من جهة أخرى يعيش الفنانحالة من النشاط الفني، حيث تشهد الفترة المقبلة، طرح 3 أفلام من بطولته تباعاً، أبرزها فيلم "درويش" الذي انتهى من تصويره مؤخراً، ومن المُقرر طرحه في صالات السينما، اعتباراً من منتصف شهر يوليو المقبل، ليفتتح مُبكراً موسم أفلام صيف 2025. ويظهر خلال الأحداث، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيور، وامرأة تُغيِّر حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.يُشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.وبخلاف هذا العمل، بدأ مؤخراً تصوير الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، ويُشاركه البطولة أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره في شهر يوليو المقبل.وبخلاف هذا العمل، يواصل عمرو يوسف التحضيرات الخاصة بـ"شقو 2".يمكنكم قراءة: أحدثها السلم والثعبان.. عمرو يوسف نجم الأجزاء الثانية في السينمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»