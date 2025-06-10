من برشلونة.. إنجى المقدم تستمتع بإجازتها الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - تستمتع الفنانة إنجي المقدم بإجازة خاصة خلال الفترة الحالية في مدينة برشلونة الإسبانية، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مجموعة صور ولقطات مميزة خلال هذه الرحلة.

رحلة إنجي المقدم في برشلونة

نشرت إنجي مجموعة من الصور خلال تجوالها في عدد من الشوارع الإسبانية، وحرصت على توثيق هذه الرحلة بطريقتها الخاصة، وكان لافتاً للانتباه أنها اختارت أن ترتدي جمبسوت بسيطة ومريحة لتساعدها على الحركة بسهولة وراحة.

تفاعل متابعو إنجي مع الصور وتمنوا لها رحلة ممتعة وسعيدة، وطالبها بعضهم بالمزيد من الصور والرحلات للتعرف إلى المعالم السياحية والرحلات التي من الممكن القيام بها في هذه المدينة الإسبانية.

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مشاركتها في رمضان 2025

يُشار إلى أن إنجي المقدم تألقت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "كامل العدد++"، الذي ضم عدداً كبيراً من الفنانين مع إنجي المقدم، من بينهم: دينا الشربيني، حسين فهمي، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، وميمي جمال ومريم الخشت، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن تأليف يسر طاهر.

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ذلك إلى جانب مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ ما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

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