تعرفوا إلى شخصيات مسلسل الصحبة الحلوة لـ هدى حسين

هدى حسين: روح الشباب مسيطرة على تصرفاتها

عبد الله التركماني: عنوان للغموض

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فينيسيا هارون: عاشقة للأناقة

هبة المطيري: شخصية بطابع بدوي أصيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - وجبة درامية دسمة ينتظرها عشاق ومحبو المسلسلات الخليجية يوم 13 من شهر يونيو الجاري، حيث تتجه أنظارهم نحو مسلسل جديد بعنوان "" للنجمة هدى حسين، وتزامناً مع قرب عرضه، بدأت منصة "شاهد" الترويج له عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، من خلال الكشف عن ملامح شخصيات نجومه وأبطاله.البداية من خلال بطلة المسلسل الفنانة هدى حسين، والتي تلعب دور سيدة سبعينية تدعى "سدرة عتيج" ورغم تقدمها في العمر إلا أن روح الشباب لاتزال تسيطر على تصرفاتها، أو كما يقال باللغة الدارجة بروح عشرينية، ولكن في الوقت نفسه تعيش صراعاً نفسياً كبيراً بداخلها بسبب قرارات اتخذتها في الماضي ولا تزال تعاني من أثرها.أما الفنان عبد الله التركماني والذي يربطه بالفنانة هدى حسين خط درامي خلال أحداث المسلسل؛ إذ يقدم شخصية "إبراهيم" شقيق "سدرة" وبسبب قرارته العشوائية والخاطئة يضعها دائماً في مواقف صعبة، هذا إلى جانب علامات الاستفهام التي تحيط به، وذلك يرجع للأنشطة التي يقوم بممارستها والتي يغلب عليها الغموض "نشاطات مريبة".وبعيداً عن المواقف الكوميدية والصعبة التي تأخذنا نحوها قصة مسلسل "الصحبة الحلوة"، سندخل في عالم آخر من خلال شخصية "موزة هلال"، والتي تقدمها الفنانة فينيسيا هارون، وهو عالم الموضة والأناقة؛ إذ تبدي الأخيرة اهتمامها بهذا العالم، إلى جانب وجود علاقة قوية تربطها بالشخصية التي تلعبها هدى حسين، فـ"موزة" صديقة "سدرة" منذ الطفولة.وتقدم الفنانة هبة المطيري، دوراً مميزاً يثري العمل بأبعاد إنسانية واجتماعية مؤثرة، حيث تلعب شخصية "فيضة ضيدان"، وهي سيدة ذات طابع بدوي أصيل، وأيضاً تربطها علاقة جيدة بشخصية "سدرة" و"موزة" بحكم صداقتهما منذ الطفولة.

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مسلسل الصحبة الحلوة

"، يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 13 يونيو الجاري، وهو من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد، فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.وتدور أحداثه حول "عزاء" الذي يشكل لحظة استثنائية خلال أحداث العمل، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة، ثم تتوالى الأحداث.

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