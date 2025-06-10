مينا مسعود يعود إلى جذوره بفيلم "في عز الضهر" .. ويوجه هذه الرسالة الى الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام من عرضه الأول في دور السينما المصرية، أعرب الممثل المصري مينا مسعود عن حماسه الشديد لفيلمه المصري الأول "في عز الضهر"، معتبرًا العودة إلى وطنه الأم محطة بارزة في مسيرته الفنية.

الفيلم، الذي ينطلق في 18 تموز، يواجه منافسة قوية من أفلام النجوم كريم عبد العزيز وتامر حسني.

عبر حسابه على، شارك مسعود برومو الفيلم برسالة مؤثرة، معلنًا تحقيق حلم طفولته. وأشاد بجهود المخرج مرقص عادل والمؤلف كريم سرور، معربًا عن فخره بالتعاون معهما. كما خص بالشكر فريق العمل المصري، مؤكدًا أن أجواء التصوير أعادته إلى دفء العائلة، ووجه مسعود رسالة تقدير للجمهور المصري، مشددًا على دوره المحوري في صناعة السينما، تدور أحداث "في عز الضهر" في إطار من الأكشن والتشويق، حيث يتورط شاب مصري مع عصابة مافيا دولية، ثم يعود إلى وطنه ليجد ذاته.