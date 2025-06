وفاة رائد الفانك سلاي ستون عن 82 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الموسيقي الأميركي سلاي ستون، الإثنين، وفاته عن عمر ناهز 82 عامًا.

ويُعد ستون أحد أبرز روّاد موسيقى الفانك ومُلهم ثورة السول في ستينيات القرن الماضي، و قاد فرقة "Sly & The Family Stone" متعددة الأعراق، التي أحدثت تأثيرًا كبيرًا على موسيقى الروك والسول.

قدّمت فرقته عرضًا أسطوريًا في مهرجان و ودستوك عام 1969، و حققت نجاحات مدوية بأغنيات مثل "Dance to the Music" و "Everyday People". و يُعد ستون مصدر إلهام لنجوم كبرينس و مايلز ديفيس و أوت كاست.