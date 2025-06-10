هيا مرعشلي تبرز جمالها و رشاقتها بفستان اسود شيك

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، وخطفت الأنظار من خلال صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، إستعرضت فيه رشاقة جسمها، وكانت ترتدي فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الاسود ، من دون أكمام، مفتنوح عند منطقة البطن.



وربطت هيا مرعشلي شعرها علي شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وكانت وثقت هيا مرعشلي، أجواء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها، بمجموعة صور ظهرت فيها برفقة مجموعة من أصدقائها في أحد المطاعم في دبي، وهي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء رائعة.

وخطفت هيا الأنظار بجمالها وإطلالتها، وقد ارتدت توب سوداء ضيقة، وتنورة بيضاء جاءت مع شق جانبي طويل أظهر ساقها.

