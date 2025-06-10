بعد الحفل الإستثنائي في بيروت .. عاصي الحلاني يشوق الجمهور لجديده

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور لأغنيته الجديدة المرتقبة بعنوان "أشتكي لله"، التي يراهن عليها بقوّة ضمن سباق الأغاني الصيفية لهذا العام وهي باللهجة البيضاء وتحمل في لحنها نفحات خليجيّة عصريّة، وقد صورها الحلاني على طريقة الفيديو الكليب بالتعاون مع المخرج الأردني عبد الفتاح إسماعيل، معتمداً بشكل كليّ على الذكاء الإصطناعي الذي ولّد عاصي بصور ولقطات تخيلية مبهرة، وأبدى الحلاني حماسه الكبير لهذه الخطوة التي تماشي العصر، وتعكس روح العصر الرقمي، وأفكار جيل الشباب المنخرط بشكل كبير في كل ما يتعلّق بالذكاء الإصطناعي.



الأغنية من كلمات الشاعر خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، ماسترينغ ماهر صلاح.

وتأتي هذه الأغنية بعد نجاح "الحق علينا"، التي ما زالت تتصدر نسب الاستماع والتفاعل على مختلف منصّات التواصل الإجتماعي، بعدما صوّرها الحلاني على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

وكان الحلاني قد أشعل الأجواء مساء أمس في بيروت خلال حفله الفني الكبير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث غنى مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة.

وكان الحلاني قد أحيا حفلاً ناجحاً في العاصمة الأردنية عمّان ولم يغب الحس الوطني عن الحفل، إذ أدّى الحلاني أغنيته الشهيرة "لبناني" وسط عرض بصري مؤثر لعلم لبنان مرفوعًا على شاشات الحفل، ما ألهب مشاعر الحاضرين الذين عبّروا عن اعتزازهم وهويتهم بالرقص والهتاف والتفاعل إضافة إلى المفرقعات المضيئة التي لوّحوا بها بأياديهم.

الحفل امتدّ لأكثر من ساعتين ونصف، غنّى فيها عاصي وعبّر خلالها عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مؤكّدًا أن بيروت ستبقى مصدر إلهام وبيتًا دافئًا للفن والحياة، وواعدًا جمهوره بأعمال قادمة تحمل نفس الشغف والصدق الفني.