نادر الأتات يحتفل بعيد الأضحى بثلاث حفلات مميزة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني نادر الأتات بعيد الأضحى على طريقته الخاصة، وأحيا ثلاث ليالٍ موسيقية مبهرة أشعلت ليالي بيروت بالصوت والحضور والتفاعل الجماهيري اللافت.

وانطلقت أولى حفلاته يوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو ، حيث غصّت القاعة بمحبيه الذين رددوا معه أشهر أغانيه في سهرة طغت عليها أجواء الفرح والعيد.

وشارك نادر متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو وثق فيه لحظات من السهرة، وارفقها بتعليق كتب فيه: "كنت طاير فيكن… منلتقي بكرا لنعيّد ونسهر ونغنّي مع بعض".

وفي ثاني أيام العيد، تألق نادر مجددًا من خلال حفلين متتاليين تفاعل معهما الجمهور بحرارة مع أغنياته الجديدة والقديمة، وشارك نادر الأتات مقاطع من الأجواء عبر إنستغرام وكتب: "انتو دايمًا غير… Made memories that’ll stay".

وفي الوقت نفسه، تواصل أغنيته الجديدة "الغمّازة" تحقيق النجاح، بعد أن تجاوزت الـ 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، واحتلت مواقع متقدمة ضمن قوائم الأكثر تداولًا في الإذاعات والمنصات.

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