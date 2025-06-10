شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت لـ تامر حسنى يحصد 50.5 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى أمس الاثنين فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بلغت 7 ملايين و726 ألفا و637 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 50 مليونا و531 ألفا و395 جنيها.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فنى هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمى مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد فيلم المشروع x بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.