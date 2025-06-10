شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر: أعيش أسعد أيام حياتى مع أسرتى واتمنيت أمثل لآخر يوم فى عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة القديرة ليلى طاهر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات حول حالتها الصحية، ما دفعها إلى الخروج عن صمتها وتوضيح الحقيقة، إضافة إلى حديثها حول ابتعادها عن الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة.

وقالت ليلى طاهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قبل أيام: "الحمد لله، أنا بخير وصحتي جيدة. الشائعة كانت مفاجئة، لكنها كشفت لي مدى محبة الناس لي، سواء من جمهوري أو من أهلي وأصدقائي. هاتفي لم يتوقف عن الرنين منذ انتشارها، ولا أعرف مصدرها، لكن يبدو أنها محاولة لجذب القرّاء وتحقيق الانتشار. أكثر ما أحزنني هو قلق أقاربي عليّ، خاصة أنني لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، فعلمت بالأمر من خلال المكالمات".

وأضافت أنها تقضي حالياً وقتها مع أسرتها، قائلة: "أعيش أجمل لحظاتي مع ابني وأحفادي. الفن حرمني من الاستمتاع بالحياة العائلية لسنوات طويلة بسبب انشغالي الدائم، أما الآن فأحاول تعويض ما فاتني وأستمتع بكل لحظة وسط أحبتي".

وتحدثت الفنانة عن قرارها بالابتعاد عن التمثيل، مؤكدة: "كنت أتمنى أن أظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي، لكن مع تراجع جودة الأعمال المعروضة عليّ، فضّلت الحفاظ على تاريخي والتوقف عن المشاركة فيما لا يليق بمشواري الفني".