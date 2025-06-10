شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال 48 ساعة فقط ومع الساعات الأولى من مساء رابع أيام عيد الأضحي المبارك جمعت ليلة جديدة من الليالي الموسيقية والغنائية فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الخبر، لتمتلئ المنطقة الشرقية بأكملها بالنغمات والألحان الشجية ويعيش جمهور الحفل ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة الغنائية.

فبعد نجاحهما المشترك في ثاني أيام العيد على أحد مسارح دبي والتي عاش الجمهور الإماراتي معهما أجواء العيد وبهجته بالغناء الطربي والموسيقي الشرقية الأصيلة، عاش أيضا عشاق صوت فنان العرب محمد عبده ونغمات الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات الساحرة بمدينة الخبر ساعات من النشوة والسلطنة في ختام ولا أروع لأيام العيد السعيد.

دخل الثنائي فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات موسوعة الأرقام القياسية من أوسع أبوابها بإحيائهما لحفلين خلال 48 ساعة فقط بدولتين مختلفتين وهو مايكشف مدى التفاهم والكيمياء الفنية التي تربطهما.



المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفلات التي يرافق فيها فنان العرب يعتبرها من المحطات التي يعتز ويفتخر بها في مشواره لأنه يرافق خلالها أسطورة فنية عربية تجاوزت الحدود والزمن بالروائع الغنائية التي قدمها طوال مشواره الفني الكبير .

مشيرا إلى أنهما في حفل دبي تركا مساحة للجمهور لاختيار الأغنيات التي يريد الاستماع إليها في تجربة فريدة علي الحفلات الغنائية في محاولة لإشباعه موسيقيا من نهر ألحان وأغنيات فنان العرب .



لافتا إلي إنهما يعشقان التحدي لذلك وافقا علي تقديم حفل آخر بعد ساعات قليلة من حفل دبي بالمملكة العربية السعودية ويحققان أيضا به نجاحا يضيف رصيدا جديدا إلى نجاحاتهما الفنية المشتركة، ويحطمان معا الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي المبارك في العام 2025 .



محمد عبده وهانى فرحات



فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات