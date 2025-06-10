شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحداث فيلم The World Of John Wick: Ballerina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور أحداث فيلم The World Of John Wick: Ballerina الذى تصدر التريندات منذ طرحه في دور العرض حول العالم يوم 6 يونيو الجارى، وتقوم ببطولته النجمة آنا دي أرماس، بالتزامن مع فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum الذى طرح في عام 2019، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "time".

يبدأ الفيلم باعتبار جون ويك "مُطرودًا" من قِبل "الطاولة العليا"، وهي مجلسٌ قويٌّ مُكوّن من 12 شخصًا يحكم أقوى منظمات الجريمة السرية، لقتله أحد أعضائها في فندق نيويورك كونتيننتال، وهو فندق فاخر يُستخدم كساحة محايدة للقتلة المُحتالين، يُعدّ هذا العمل من المحظورات الكبرى في هذا العالم، حيثُ تُصاحب مخالفة القواعد عواقب وخيمة.

مع مكافأة كبيرة على رأسه، يجد جون ويك نفسه يُقاتل من أجل حياته بأي سلاحٍ يقع بين يديه: سكين، مسدس، بعض الخيول، وأهمها كتابٌ من مكتبة نيويورك العامة.

وبالتالي يُواجه العالم، ويُدرك أن وقته ينفد، ولكي ينجو، على جون ويك أن يتصرّف بسرعة، لذا سيعود إلى حيث بدأ كل شيء: مسرح تاركوفسكي، المقر السري لروسكا روما في نيويورك، على أمل أن تمنحه أنجليكا هوستون، التي تكرر دورها في فيلم Ballerina خدمة أخيرة.

يطرح الفيلم تحت عنوان The World Of John Wick: Ballerina، وهو من بطولة آنا دي أرماس في دور البطولة، حيث تلعب إيف ماكارو، راقصة باليه تتدرب على أساليب القتل لدى عصابة "روما" الروسية، وتنطلق في مهمة للانتقام لمقتل والدها.

بينما يشارك في بطولة الفيلم جابرييل بيرن، أنجليكا هيوستن، وإيان ماكشين، ونورمان ريدوس، لانس ريديك، بينما يُشارك كيانو ريفز بدور جون ويك نفسه.