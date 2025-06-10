شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى جاستن بالدونى ضد بليك ليفلى بـ400 مليون دولار.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض القاضي لويس جيه. ليمان دعوى التشهير التي رفعها المخرج جاستن بالدوني ضد النجمين بليك ليفلي وريان رينولدز بقيمة 400 مليون دولار، والتي رُفعت في كاليفورنيا، على أساس أن اتهاماتها بالتحرش الجنسي محمية قانونيًا، وبالتالي فهي محصنة من المقاضاة.

ومع ذلك، سمح ليمان لـ بالدوني بتعديل وإعادة تقديم بعض الادعاءات المتعلقة بالتدخل في العقود، وقال محامو ليفلي في بيان: "يُعد رأي اليوم انتصارًا تامًا وبراءة كاملة لبليك ليفلي، إلى جانب أولئك الذين جرّهم جاستن إلى دعواهم القضائية الانتقامية، بمن فيهم رايان رينولدز وليزلي سلون وصحيفة نيويورك تايمز، كما ذكرنا منذ البداية، كانت هذه الدعوى القضائية التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار مجرد خدعة، وقد برأت المحكمة زيفها، ونتطلع إلى الجولة التالية، التي ستطالب بتعويضات عن أتعاب المحاماة، وتعويضات ثلاثية، وتعويضات عقابية ضد بالدوني، وسارويتز، وناثان، وغيرهم من أطراف وايفارير الذين ارتكبوا هذه الدعوى التعسفية".

كان ليمان هو القاضي نفسه الذي رفض ادعاءات ليفلي بالضرر النفسي، ونتيجةً لذلك، يُمكن لليفلي إما التوصل إلى اتفاق مع بالدوني ورفض ادعاءات الضيق النفسي مع التحيز - أي أنها لا تستطيع إعادة رفعها - أو طلب رفض الادعاءات دون اتفاق، وباختيارها الخيار الأخير، تُتاح لها فرصة رفض المحكمة للادعاءات دون تحيز.

بغض النظر عن قرار فريقها القانوني، لم يعد بإمكان محامى ليفلي تقديم أدلة على ضائقتها النفسية التي أدت إلى هذه القضية.