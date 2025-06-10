شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أسماء جلال خلال حفل الزفاف الثانى، الذى أقامته النجمة أمينة خليل فى اليونان مرتدية فستانا طويلا باللون الأصفر الفاتح ومكشوف من الكتفين.

ونشرت أسماء جلال عدة صور لها من حفل الزفاف وصور أخرى برفقة أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "يوم مميز جدا وعروسة مميزة جدا".

وكانت أمينة خليل احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم الجمعة قبل الماضى في القاهرة بحضور عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، ياسمينا العبد، يارا عزمي، الطفل علي البيلي وآخرين.

وحرصت أمينة خليل على مشاركة عدد من الصور من جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" وعلقت على الصور قائلة: "إلى الأبد لك، إلى الأبد لي، جوزي، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي"، لتتلقى التهاني والمباركات من أصدقائها ومتابعيها على إنستجرام.



أسماء جلال



زفاف أمينة خليل



أسماء جلال من فرح أمينة خليل



أسماء جلال



أسماء جلال من زفاف أمينة خليل باليونان



زفاف اليونان