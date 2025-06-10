صورة رومانسية للملكة رانيا والملك عبد الله في ذكرى زواجهما تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الملكة رانيا العبد الله، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور احتفلت فيه بذكرى زواجها من الملك عبد الله الثاني، والذي يصادف اليوم الموافق 10 حزيران/ يونيو.



ونشرت الملكة رانيا صورة لها برفقة الملك عبد الله، ظهرا فيها وهما يتعانقان والتي تظهر مدى الحب الذي يجمعهما.

وأرفقت الملكة الصورة بتعليق، كتبت فيه: "كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك". وأضافت باللغة الإنجليزية: "ستبقى دائمًا منزلي.. عيد زواج سعيد".

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين المتابعين عبر حسابها الرسمي، إذ أشادوا بالحب الكبير الذي يجمع الملك وزوجته، وتمنوا لهم دوام السعادة.