صورة رومانسية للملكة رانيا والملك عبد الله في ذكرى زواجهما تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الملكة رانيا العبد الله، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور احتفلت فيه بذكرى زواجها من الملك عبد الله الثاني، والذي يصادف اليوم الموافق 10 حزيران/ يونيو.
ونشرت الملكة رانيا صورة لها برفقة الملك عبد الله، ظهرا فيها وهما يتعانقان والتي تظهر مدى الحب الذي يجمعهما.
وأرفقت الملكة الصورة بتعليق، كتبت فيه: "كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك". وأضافت باللغة الإنجليزية: "ستبقى دائمًا منزلي.. عيد زواج سعيد".
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين المتابعين عبر حسابها الرسمي، إذ أشادوا بالحب الكبير الذي يجمع الملك وزوجته، وتمنوا لهم دوام السعادة.
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