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ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي نيكولاس كيج تفاعلاً واسعاً بعد تسريب صور من كواليس فيلمه الجديد "Madden"، حيث يجسّد شخصية المدرب الشهير جون مادن، و ظهر كيج بإطلالة غريبة ببدلة رياضية و تسريحة شعر طويلة، ما دفع العديد من المتابعين العرب لتشبيهه بالممثل المصري هاني رمزي، بل تداولوا الصور كـ ميمز طريفة، و علقوا بأنها مشهد محذوف من فيلمه الشهير "محامي خلع"، و قد تفاعل رمزي بدوره مع المزحة.
يُرتقب عرض الفيلم لاحقاً هذا العام، ويتناول حياة أحد رموز كرة القدم الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولاس كيج يتصدر التريند بإطلالة تشبه هاني رمزي في "محامي خلع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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