نيكولاس كيج يتصدر التريند بإطلالة تشبه هاني رمزي في "محامي خلع"

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي نيكولاس كيج تفاعلاً واسعاً بعد تسريب صور من كواليس فيلمه الجديد "Madden"، حيث يجسّد شخصية المدرب الشهير جون مادن، و ظهر كيج بإطلالة غريبة ببدلة رياضية و تسريحة شعر طويلة، ما دفع العديد من المتابعين العرب لتشبيهه بالممثل المصري هاني رمزي، بل تداولوا الصور كـ ميمز طريفة، و علقوا بأنها مشهد محذوف من فيلمه الشهير "محامي خلع"، و قد تفاعل رمزي بدوره مع المزحة.



يُرتقب عرض الفيلم لاحقاً هذا العام، ويتناول حياة أحد رموز كرة القدم الأميركية.



