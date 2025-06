بريجيت ياغي تُعلن اقتراب ولادتها: "من يد الرب تأتي أجمل الهبات"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي متابعيها لحظات خاصة من حياتها الشخصية، معلنة اقتراب موعد ولادتها، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها، ظهرت فيها وهي في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "من يد الرب تأتي أجمل الهبات.

.. Soon to be 3"، في إشارة إلى دخولها مرحلة الأمومة للمرة الأولى.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها عبارات التهنئة والدعاء بتمام السلامة، معربين عن سعادتهم بمشاركتها هذه اللحظة الخاصة معهم. وظهرت بريجيت في الصور بإطلالة بسيطة وراقية، عكست فرحتها بهذه المرحلة الجديدة من حياتها، وسط أجواء هادئة مليئة بالمحبة والتأمل.

يُذكر أن بريجيت ياغي، التي انطلقت من برنامج "سوبر ستار" واشتهرت بصوتها الدافئ وأغنياتها الرومانسية، ابتعدت نسبيًا عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، لكنها حافظت على تواصلها المستمر مع محبيها عبر منصات التواصل.