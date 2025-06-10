سيلين ديون تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها: “قلبي ما زال يُغني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة العالمية سيلين ديون ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها المفاجئ في حفل فرقة “كولدبلاي” الذي أُقيم على مسرح “أليجيانت ستاديوم” في مدينة لاس فيغاس الأميركية، في لحظة أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من وضعها الصحي الحرج، حرصت ديون على الحضور برفقة أبنائها الثلاثة: رينيه-تشارلز، نيلسون، وإيدي، وجلسوا في الصفوف الأمامية للحفل. ولفتت الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الراقية، إذ ارتدت بدلة رمادية مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، وأضافت إليها بروشاً لامعاً زاد من أناقتها.

وقد فوجئ الجمهور بعرض صورتها على الشاشة العملاقة في الملعب، ما أشعل تصفيقاً حاراً وتفاعلاً عاطفياً لافتاً. وردّت سيلين التحية وقفت احترامًا لمحبيها، وبدت سعيدة جداً بهذا الاستقبال الحار، رغم علامات الوهن وصعوبة الحركة التي بدت واضحة عليها، ما أعاد القلق إلى قلوب محبيها بشأن حالتها الصحية.

بعد الحفل، نشرت سيلين مجموعة صور عبر حسابها في منصة “إكس”، وكتبت: “الليلة التي لا تُنسى، وقلبي ما زال يُغنّي”، قبل أن تختتم الرسالة بعبارة بالفرنسية: “Tout était… magnifique” أي “كل شيء كان رائعاً”.

يُذكر أن سيلين ديون كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان إصابتها بمرض نادر يُعرف بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو اضطراب عصبي نادر لا علاج له حتى الآن، يسبّب نوبات تشنّج مؤلمة ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الحركية وعلى الحبال الصوتية، ما اضطرها إلى تعليق نشاطها الفني مؤقتاً.