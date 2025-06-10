ابن محمد عبده يفاجئ الجميع بموهبته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن عبد الرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، عن طرح عمل غنائي جديد بمناسبة قدوم المولودة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

وفاجأ عبد الرحمن الجمهور بمقطع مصوّر يتضمّن مجموعة صور متنوعة له مع والده، تم تنسيقها بطريقة بسيطة وراقية، فيما تُسمع في الخلفية الأغنية الجديدة التي لحّنها بنفسه خصيصًا لهذه المناسبة. ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعًا، خاصة مع عودة صوت محمد عبده، الذي غاب في الفترة الماضية بسبب ظروفه الصحية، ما أعاد الدفء والحنين إلى قلوب جمهوره.

وأرفق عبد الرحمن الفيديو بتعليق جاء فيه:

“تشرّفت بطرح عمل غنائي جديد بمناسبة قدوم المولودة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.”

وقد أشاد المتابعون بجمال صوت محمد عبده في الأغنية، وبقدرات عبد الرحمن الفنية في التلحين والتنسيق، مشيدين بالمستوى العالي الذي ظهر به العمل رغم الظروف الصحية التي مرّ بها والده.

يُذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر صالح الشادي، وألحان عبد الرحمن محمد عبده، وأداء فنان العرب، الذي عاد مؤخرًا إلى المسرح من خلال حفل جماهيري أحياه على مسرح “كوكاكولا أرينا” في دبي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قدّم باقة من أبرز أعماله مثل: “صوتك يناديني”، “يوم أقبلت”، “مذهلة”، “اختلفنا”، و”المعازيم”.