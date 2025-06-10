نادين الراسي تعترف بتعاطيها المخدرات: “اضحكوا ما فيهاش شي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل نادين الراسي مشاركة متابعيها بمقاطع عفوية عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، وذلك بالتزامن مع موجة الانتقادات التي طالتها مؤخرًا على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل.

وفي أحدث ظهور لها، ظهرت نادين في مقطع مصوّر وهي تقول ممازحة: “الموضوع خلص وغلطنا بالتعبير ونفهمنا غلط، بس بدي زفّلكم هالخبرية إنه خطبتي الأسبوع الجاي بس ما بعرف من أي منبر. خلص يلا اضحكوا ما فيهاش شي.”

وخلال الفيديو نفسه، تناولت الراسي أكثر ما أزعجها من التفاعل مع تصريحاتها السابقة، مشيرة إلى خطورة تداول كلمة “المخدرات” في سياق الحملة، وقالت بصراحة لافتة: “نعم، أنا جرّبت المخدرات ووقّفتها، وإبني وقف حدّي وساعدني، ودولتي بتعرف ووقفت حدي. وبس يصير في توعية، ما عندي مشكلة أطلع واحكي عن تجربتي للتوعية.”

وأرفقت الفيديو بتعليق شدّدت فيه على ضرورة التوقف عن الاتهامات العشوائية، قائلة: “التوعية من ضمنها كفّ الاتهامات عشوائيّاً بهيدا الموضوع، والدولة اللبنانية بالمرصاد اليوم أكتر من مبارح… صدّقوا.”

وفي ختام رسالتها المصوّرة، وجّهت نادين كلمة مؤثرة للأهالي، قالت فيها: “ربّوا أولادكم صح، مش حتى يخدمونا بس نكبر… نحنا بدنا الأحسن، وما بقا نعلّق عالسيء اللي صار فينا، خلينا نتعلم منه. بيخلّصوكن! عيشوهن حياة أحلى وأنضف، وربّوهن عالإيمان، بيشيلوكن. ومن هيك لازم نجرّب نأمنلهم ظروف أفضل بإذن الله.”

مداخلات الراسي لاقت تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، بين داعم لتجربتها الشخصية ودعوتها للتوعية، وبين منتقدٍ لطريقة تعاطيها مع الجدل القائم، وسط ترقّب لما قد تُعلنه في الأيام المقبلة بشأن ارتباطها الرسمي.