محمد رمضان يُعلنها.. “أنا أنت” في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم محمد رمضان جمهوره لأحدث أعماله الغنائية بعنوان “أنا أنت”، معلنًا عن موعد طرحها الرسمي يوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) الجاري، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

ورفع رمضان من حماسة المتابعين من خلال فيديو ترويجي نشره على حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يؤدي مقطعًا من الأغنية الجديدة، قائلاً: “أنا بطلع… إنت تنزل… وأنا مافيا وإنت هلهل… الناس تشوفني تفرح… أنت بتشوفني تقفل”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من الجمهور، إذ عبّر عدد كبير من المتابعين عن حماستهم وانتظارهم لإصدار الأغنية كاملة.

على صعيد آخر، يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه السينمائي الجديد “أسد”، المنتظر عرضه قريبًا في دور السينما. ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: رزان جمال، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.