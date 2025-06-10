مينا مسعود يعود إلى مصر بفيلمه الأول “في عز الضهر”: “حلمي تحقق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل انطلاق المنافسة القوية في موسم أفلام عيد الأضحى، والتي تضمّ نجوماً بارزين مثل كريم عبد العزيز بفيلمه “المشروع X” وتامر حسني بـ”ريستارت”، يستعد الفنان المصري العالمي مينا مسعود لخوض تجربته السينمائية الأولى في بلده الأم من خلال فيلم “في عز الضهر”، المنتظر عرضه في 18 حزيران (يونيو) الجاري.

وعبّر مينا مسعود عن مشاعره تجاه هذه الخطوة عبر رسالة مؤثرة نشرها على حسابه في “إنستغرام”، أرفقها مع البرومو الرسمي للفيلم، وقال فيها: “وأخيراً حلمي اتحقق… أول فيلم مصري ليا هيكون في السينمات خلال أسبوع. إحساس مش طبيعي إني راجع بلدي، المكان اللي بدأ فيه حبي للسينما. من وأنا صغير وأنا بتفرّج على الأفلام المصرية الأبيض والأسود والمسلسلات الجميلة، وكنت دايماً متأثر بيها.”

وأضاف: “الطريق ما كانش سهل، بس الحاجات الحلوة عمرها ما بتيجي بسهولة. ألف مبروك لاتنين من أحسن وأشطر المواهب، المخرج مرقص عادل والمؤلف كريم سرور. وشكراً جداً لكل الكاست في مصر، اللي حسّسوني من أول يوم إني وسط أهلي. وكمان بشكر كل الفريق اللي ورا الكاميرا اللي فعلاً تعبوا جداً معانا. بحبكم كلكم من قلبي.”

وختم رسالته برسالة إلى الجمهور المصري: “دايماً كنت فخور إني مصري وبمثّل ثقافتنا وتاريخنا في كل مكان في العالم، ودلوقتي أقدر أقول إني فخور أكتر إنّي عملت فيلم في بلدي مصر أم الدنيا. عيد سعيد عليكم، وربنا يوفق كل اللي عندهم امتحانات. أشوفكم في السينما يوم ١٨ يونيو.”

من جهته، يستعد مينا مسعود لحضور العرض الخاص للفيلم في القاهرة وسط ترقّب واسع من الجمهور والنقّاد، خاصة بعد أن نجح البرومو الدعائي في جذب الانتباه بمشاهده الحماسية التي تجمع بين الأكشن والإثارة، وتقدَّم بإخراج احترافي لافت.

فيلم “في عز الضهر” يُعد أول عمل سينمائي عالمي من بطولة مينا مسعود داخل مصر، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول شاب مصري يُجند في إحدى أخطر عصابات المافيا الدولية، قبل أن يقرر العودة إلى وطنه والتصالح مع هويته.

العمل من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب مينا كل من: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز، ومحمد عز.