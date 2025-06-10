رسالة غامضة من هالة صدقي تُثير الجدل بعد احتفالها بعيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية هالة صدقي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مقطع فيديو من أجواء احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت فيه برفقة نخبة من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي، بينهم إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، بشرى، نيرمين الفقي، والإعلامية بوسي شلبي.

وتضمّن الفيديو معايدات مؤثرة من الحضور الذين عبّروا عن محبّتهم لهالة وامتنانهم لصداقتها، بالإضافة إلى رسالة خاصة ومميزة من نجليها التوأم، أضفت على الأجواء طابعًا عائليًا دافئًا ومليئًا بالمحبة.

لكن ما لفت الأنظار كان التعليق المرفق الذي نشرته هالة صدقي، إذ كتبت: “وفي النهاية، أجمل معايدة من أغلى أغلى الحبايب. ممكن في ناس تدخل حياتك متطفلة، وفي ناس شحاتة شهرة تلزق فيك بالعافية علشان تظهر لأنهم فشلة ونكرة، وتفرض نفسها وتطفّش أصحابك الحقيقيين وهما جواهم كم غل وغيرة متخفية ومريضة. عيد ميلادي السنة دي مختلف لأن كل دول اتحرقوا زي الجراد مع إنهم عجول.”

الرسالة التي وصِفت بـ”الغامضة والصادمة” في آن، فتحت باب التكهنات حول المقصود بها، خاصة أنها جاءت بعد لحظات من الاحتفال والفرح، ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عمّا إذا كانت تعني شخصيات معيّنة من داخل الوسط الفني.