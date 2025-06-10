محمد رمضان يعلن موعد طرح "أنا أنت"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أنا أنت"، والمقرر إصدارها يوم الأربعاء الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي : "الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح"، في إشارة إلى شعاره المعتاد الذي يلازمه في معظم أعماله الفنية، وتأتي الأغنية في وقت يوشك فيه رمضان على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "أسد"، الذي يُعد أول تعاون له مع المخرج محمد دياب، ويضم نخبة من الممثلين من بينهم ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

ومن المنتظر أن تُختتم عمليات التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، ليبدأ العمل مراحل ما بعد الإنتاج.

