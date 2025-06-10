مي فاروق تعلن عن موعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "بنات الخلق"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية مي فاروق عبر حسابها عن طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "بنات الخلق"، والمقرر صدورها يوم الخميس في تمام السادسة مساءً، عبر جميع المنصات الرقمية.

الإعلان لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها خلال العام الحالي، من خلال ألبومها "تاريخي" الذي تعمل على إطلاقه تدريجيًا، وكان الفنان محمد العمروسي، زوج مي فاروق، قد أعرب عن فخره ودعمه الدائم لها، من خلال مقطع فيديو نشره من إحدى حفلاتها الأخيرة في دار الأوبرا المصرية، حيث ظهرت مي وهي تؤدي إحدى أغنياتها، وعلق قائلًا: "أنا بحب الأغنية دي بس حبيتها أكتر ربنا يحفظك يا حبيبتي، فخور بيكي"، وقد سبق أن أحيت مي فاروق أمسية فنية مميزة في دار الأوبرا المصرية، قدّمت خلالها باقة من الأغاني الكلاسيكية وأعمالها الخاصة، وذلك بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث تم إعداد مجموعة من المفاجآت الفنية للجمهور، ضمن مشروع فني يمزج بين الأصالة والتجديد، وفي إطار استكمال طرح ألبوم "تاريخي"، أطلقت مي خامس أغنية بعنوان "اللي شافنا"، وهي متوفرة حاليًا على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الإذاعة. الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب، وتُقدّم قصة حب دافئة تعبّر عن مشاعر رومانسية بتعبيرات صادقة وعذبة، ويضم ألبوم "تاريخي" تسع أغنيات متنوعة، بدأت مي بطرحها منذ مطلع العام، ومنها "باركوا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، و"سلطانة" التي أخرجها محمد العمروسي في أول تجربة إخراجية له، إلى جانب أغنيات "ميزني" من ألحان تامر عاشور، و"كان نفسي أقابلك" التي تعاونت فيها مع الملحن محمد النادي.

