هل تزوّجت تايلور سويفت من ترافيس كيلسي سراً؟ صورة أحدثت البلبلة

ميرنا وليد - بيروت - أثار ظهور تايلور سويفت وترافيس كيلسي في صورة جديدة حالة من الجدل بين معجبيهما، بعدما لاحظوا تفصيلاً لافتاً جعلهم يعتقدون أن الثنائي قد تزوّج سراً.

فقد شارك الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاماً، مؤخراً في حفل زفاف ابن عم كيلسي. كما كان اسمهما مدرجاً ضمن قائمة المدعوين لحفل زفاف لاعب فريق "شيكاغو بيرز" كول كميت على إميلي جاروسز، والذي أُقيم يوم السبت.

منظمة الحفل، إيلي نوتولي، نشرت عبر صفحتها بعض التفاصيل، من بينها صورة لبطاقة دعوة رسمية موجّهة إلى "تايلور وترافيس كيلسي"، ما دفع البعض للاعتقاد بأنهما متزوجان بالفعل. الدعوة خُطّت بأناقة وتم تخصيص "الطاولة رقم 13" لهما، وهو رقم يعتبره جمهور تايلور رقمها المفضّل ويرتبط بها كثيراً.

وأوضحت نوتولي أن سويفت وكيلسي لم يكونا حاضرين الحفل، إذ كانا في زفاف آخر بولاية تينيسي، لكن العروس كتبت لكل ضيف رسالة شخصية، وعلّقتها على خلفية زينة جميلة. الصورة التي ظهرت فيها الدعوة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، ودفعت البعض للاعتقاد بأن سويفت وكيلسي قد تزوجا سراً بالفعل.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من فريق تايلور سويفت حول هذه الشائعات.