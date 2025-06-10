كردستان تستقبل راغب علامة وهذه رسالته

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته البالغة بلقاء رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، الشيخ مسرور البرزاني، خلال زيارة قام بها إلى الإقليم، حيث استُقبل بحفاوة في منزل الرئيس في منطقة الرأس العالي، بحضور الشيخ آرين مسرور البرزاني.
وعلق علامة قائلاً :لقد تشرفت أمس بزيارة دولة رئيس وزراء اقليم كردستان، العراق الشيخ مسرور البرزاني في منزله في الرأس العالي واستبقاني على مائدة الغداء بوجود الحبيب الشيخ آرين مسرور البرزاني زيارتي هذه كانت فرصة رائعة وقيمة للاستماع للمواضيع المتنوعة القائمة على الصعيد السياحي والإنمائي في أقليم كردستان العراق إعجابي كبير جداً بالتطور الملفت الذي يشهده الإقليم على جميع الأصعدة. أود أن أعبّر عن محبتي الصادقة لدولة الرئيس ولعائلته الكريمة وشعبه الطيب. أسأل الله أن يمدهم بالصحة والعافية، وأن يوفقهم دائمًا لما فيه خير الوطن، ويكتب لهم دوام السداد والتوفيق. حفظهم الله ورعاهم".
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